C'est franchement dur de trouver les mots après le passage de cette Loi.

Abjecte, immonde, dégueulasse. Pour être polis.

Quoi ? Parce que le hasard t'as pas fait naitre du bon côté de la ligne imaginaire tracée au sol, t'es rien ?

C'est qui ces gens qui, à force de discours haineux ont fini par faire croire à tant de français qu'en tapant sur plus pauvres qu'eux le pays irait mieux ?

Comment avons-nous pu laisser les discours de haine se banaliser, s'installer sur nos écrans de télé et envahir notre assemblée ?

Pendant que les chaines du (milliardaire) groupe Bolloré distillent la haine de l'autre, du pauvre et de l'étranger dans les foyers français, plus personne ne pense que s'il y a problème c'est dans la répartition des richesses et que c'est pas les plus pauvres qui les ont confisqué ?

Et maintenant quoi ?

Après avoir tout quitté, risqué ta vie dans cette putain de traversée, maintenant que t'es là à user ton corps pour faire le sale travail dont veulent si peu de français, alors que tu t'es battu et qu'enfin t'as ces foutus papiers, t'auras le droit de cotiser aux allocations familiales mais pas de les toucher ? T'auras le droit de payer un loyer mais pas d'être protégé si t'es pas ou mal logé, expulsé...

T'as le droit de travailler, de cotiser, de te soumettre à un patron qui aura tout pouvoir de te déclarer et payer (ou pas), le droit de te faire rétentionner, renvoyer, maltraiter, le droit d'acheter, de payer, le droit de sacrifier ta santé sur des chantiers sans sécurité...

T'as le droit de rien, le droit d'Etre rien. Ainsi en a décidé l'Assemblée élue par les français, par ce pays dont les valeurs faisaient rêver !

Et gare au refus d'accepter les injustices et la misère. Sourire, toujours, être gentil et pas en colère: ici, il faut accepter ta peine pour avoir une chance d'être accepté. Gare au refus d'obtempérer.

La préférence nationale.

Bienvenue dans le pays des Droits de l'Homme (français).

Bienvenue au pays où on craint par dessus tout le grand remplacement: ce drame atroce où la diversité finirait (selon les mêmes scientifiques qui font les vidéos démontrant que la Terre est plate) par entrainer l’effondrement du marché des permanentes et de l'autobronzant.

Il est loin le pays des Bisounours où on rêvait d'habiter ! La démocratie est partie en sucette à coup de 49.3, à coup de compromis et de pactes de haine.

Avec quelle facilité on a vendu et négocié des droits, des vies ! Avec quelle intelligence, on a cédé à ceux qui créent la peur et vendent la misère des autres comme une réponse au bonheur des uns !

Darmanin Caca Boudin

Pas mieux.

La gueule de bois, la colère, le dégout sont tout ce qu'il nous reste au lendemain du passage de cette loi.

La peur aussi du glissement de notre pays vers les extrêmes. La peur de la haine et des guerres qu'elle entraine et qui se répandent partout dans le monde.