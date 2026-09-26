Sauvons les photocopieurs !

Parce que les photocopieurs sont des outils essentiels au travail, qu’ils sont chers, longs à réparer et difficilement remplaçables, il faut en prendre soin. Le SU PA P F SU vous rappelle les quelques règles simples qui doivent être respectées pour les conserver.

Respecter les capacités

Si vous mettez 10 feuilles dans le photocopieur, ne lui demandez pas d’en imprimer 50. C’est inutile. Ne lui dites pas : "Il n'y a pas assez de feuilles, il faut être solidaires". Ne lui dites pas non plus : "Fais un effort exceptionnel, des feuilles vont bientôt être livrées". Et surtout, ne le culpabilisez pas. Ne lui reprochez pas de ne pas avoir réussi.

Le photocopieur ne peut pas fabriquer les feuilles qui manquent.

Et il ne sert à rien d’organiser un groupe de travail pour réfléchir à la manière de faire 50 copies avec 10 feuilles.

Il n’y a pas besoin d’un brainstorming, d’un logiciel ou de nommer un "référent feuille".

Il vous manque 40 feuilles. Ce n’est pas la faute du photocopieur.

C’est tout.

Adapter aux ressources disponibles

Si le photocopieur affiche un faible niveau d’encre, évitez de lui demander 1000 photocopies couleur.

Ce n’est pas un manque de motivation ou d’organisation. Ce n’est pas un problème d’engagement. Ce n’est pas qu’il ne croit pas suffisamment en ses capacités.

Le photocopieur n’a simplement presque plus d’encre, et il vous l’a signifié.

Alors si vous lancez 1000 impressions, vous allez inévitablement abimer le photocopieur, obtenir des impressions de mauvaise qualité et gâcher du papier. Assurez-vous que c'est bien ce que vous souhaitez.

Vérifier avant d’imprimer

Si vous lancez une impression sans vérifier ce que vous imprimez ou sans tenir compte des ressources disponibles, puis que vous découvrez ensuite que le document n'est pas ce que vous vouliez: ne reprochez pas au photocopieur l'erreur ou la qualité d'impression.

Ne lui dites pas : "Le résultat est mauvais. C’est toi qui l’as mal imprimé."

Ne lui dites pas : "Je ne t’ai jamais demandé de faire ça", alors que c’est exactement ce que vous lui avez demandé.

Les multiples renouvellements de photocopieurs, ou la panne des photocopieurs dans tous les services où vous allez finiront par attirer l’attention.

Respecter les horaires

Quand le photocopieur est en veille parce que les bureaux sont fermés, n’envoyez pas de requête d’impression.

Même si elle est selon vous urgente. Même si vous vous dites : " Ça ne prendra que cinq minutes, et ça nous avancera pour demain ".

Le photocopieur est en veille. Il faudra attendre demain.

Et s’il imprime malgré tout en dehors des horaires, ne prenez pas cela pour une disponibilité normale et ne recommencez pas le lendemain. Le photocopieur n’est pour pas conçu pour fonctionner en continu.

Si vous raccourcissez ses périodes de veille, lui envoyez des requêtes en continu et encombrez sa mémoire, le photocopieur va surchauffer.

Écouter les alertes

Si le photocopieur affiche ERREUR, ne lui demandez pas d'imprimer quand même.

Ne lui demandez pas pourquoi il n'y met pas du sien. Ne lui dites pas : " Pourtant, hier, tu fonctionnais très bien" ou "l'autre photocopieur le fait, lui".

Le photocopieur ne vous en veut pas. Il n’est pas de mauvaise humeur. Il ne fait pas exprès. Il ne s’est pas radicalisé au contact du S yndicat U nitaire des P hotocopieurs A gacés de P aris ( SU PA P F SU ).

Il a été mal utilisé et il a besoin d’attention pour pouvoir refonctionner.

Ne pas frapper

Ne vous mettez pas en colère contre le photocopieur. Ne criez pas, ne l'insultez pas. Ne le menacez pas et n’augmentez pas la pression sur lui en appuyant rageusement sur tous les boutons. Ne le punissez pas en devenant plus froid avec lui ou en montant tout le service contre lui.

Même s’il ne vous donne pas ce que vous voulez, il ne sert à rien d'être violent avec le photocopieur.

Ça ne fera pas apparaître les feuilles manquantes.

Ça ne remplira pas la cartouche d’encre.

Ça ne réparera pas la panne.

Et ça ne transformera pas un « impossible » en « possible ».

Un photocopieur qui vous dit STOP n’a pas besoin d’être violenté.

Il a besoin que vous soyez à l’écoute de son message d'erreur, que vous respectiez ses capacités et ajustiez vos attentes aux ressources disponibles.

En cas de panne

En cas de surchauffe du photocopieur, ne lui reprochez pas d’avoir mal géré son énergie et ses ressources. S’il était programmé pour se mettre en veille et ne produire qu’un certain nombre de copies, c’était pas pour rien.

Et surtout, si après tout cela le photocopieur commence à fumer, clignote de partout et s'arrête : arrêtez.

Ne reprochez pas au photocopieur de vous avoir lâché. Ne l'accusez pas d'être un tire-au-flanc difficile, d’être égoïste et de mettre l’équipe en difficulté.

N'inversez pas les responsabilités. Vous êtes peut-être en difficulté sans photocopieur. Mais ça ne peut pas être de sa faute si c'est vous qui avez causé la panne.

Rappelez-vous que la réparation est inutile si dès sa remise en marche, le photocopieur est à nouveau sur-sollicité et mal utilisé.

Lire le mode d’emploi

Parce que le photocopieur est peut-être juste un outil pour vous. Mais il n’est pas con.

Vous pouvez reproduire à l'identique un avis d'imposition à la main en 2 secondes ?

Non.

C’est lui qui est expert de la copie.

Il sait combien de feuilles il lui faut. Il sait quel niveau d’encre est nécessaire. Il sait ce qu’il peut imprimer. Il sait ce qu’il ne peut pas imprimer. Il sait comment il faut traiter les feuilles, pour éviter de les froisser et de créer un bourrage papier. Il sait vous alerter et vous renseigner sur ses besoins.

Quand il est bien utilisé et dispose des ressources nécessaires, il fait un travail aussi génial qu'essentiel pour lequel personne lui dit jamais merci !

Alors, quand il vous alerte, ce n’est pas pour vous compliquer la vie ou vous en rajouter.

C’est parce qu’il sait de quoi il parle, de quoi il a besoin pour bien fonctionner et faire du bon travail.

Puisque vous en avez besoin, puisque vous ne pouvez pas travailler sans lui : prenez-en soin. Respectez ses capacités, ses besoins, écoutez ses alertes, reconnaissez-le à la hauteur des services qu'il vous rend. Un photocopieur, c'est certes un investissement. Mais ça coute encore plus cher s'ils ne sont pas bien traités, ne durent pas et qu'il faut les faire réparer tous les 3 jours.

Sur ce, ne manquez pas d'aller dire merci au photocopieur.