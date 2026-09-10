Actualités

Et si votre salaire augmentait sans envoyer un SMS surtaxé à Denis Brogniart ?

Le 29 septembre, les 8 Syndicats représentatifs de la fonction publique dont la CGT, FO, l'UNSA, et la FSU appellent à la grève nationale dans la Fonction Publique pour demander des mesures salariales, plus de moyens budgétaires et défendre les services publics.

On rappelle que c’est l’Etat qui a le pouvoir sur les salaires des fonctionnaires, via la fixation du montant du point d’indice.

Donc le 29 septembre c’est LA date pour faire grève = Mettez-le dans vos agendas et viendez gouter aux fameuses merguez de manif’ !

Politique

Surenchère. Après la proposition d'interdire le port du voile par le RN, le parti d'Éric Zemour propose d'interdire le couscous. Des mesures de bon sens selon Pascal Praud qui se réjouit que l'approche des présidentielles fasse enfin avancer le débat pour améliorer concrètement la vie des français...

Consterné, le SU PA P F SU n'a pas souhaité réagir aux sollicitations de CNews sur le sort des merguez à la cantine. Il appelle à voter contre l'extrême droite et pour le SU PA P F SU.

Economie

À partir du 1er janvier 2027, les agents de Paris auront l’obligation d’adhérer à un nouveau dispositif de prévoyance, destiné notamment à les protéger en cas de baisse de salaire suite à une incapacité de travail.

Après l’annonce de l’attribution du marché de prévoyance de la Ville de Paris et du CASVP à CNP Assurances, le groupe enregistrera une spectaculaire chute de –170 % en Bourse.

Pour mieux comprendre ce drame boursier, Christelle Mazza, avocate, experte en déontologie et droit de la fonction publique, auteure de : « Souffrance au travail dans le service public. Sortir du silence, entrer en résistance », participera à la conférence-débat sur la souffrance au travail organisée par le SU PA P F SU le 16 octobre matin à la Bourse du Travail. Inscription pour participation sur votre temps de travail jusqu’au 16/09 ici : https://forms.gle/DuWQgyHtE41KQwyP6

International

Le “flux” des professionnels qui partent ou tombent malades et le "stock" des personnes plus ou mal accompagnées depuis la dernière réforme / baisse des financements / fermeture de places et autres “projets” de l’Administration, sont désormais visibles depuis l’espace.

Houston, on a un problème !

Mode

Après "mutualisation" et "bienveillance", “Soyez force de proposition” devient la nouvelle formule en vogue à la Dsol.

Chez Coco CASVP, la tendance est au total dégradé : il n’y a plus personne pour faire, plus personne pour penser, débrouillez-vous (oui mais en ayant l'illusion d'être consultés !).

À vous donc de proposer des solutions pour maintenir 100% de l'activité avec 60% des effectifs. Vous êtes encouragés à prendre le temps d’y réfléchir (sur le même temps de travail que celui où vous faites votre taff et celui des postes vacants). Spoiler SU PA P F SU : toute proposition visant à mettre les moyens sur les conditions de travail, les salaires et l'attractivité sera automatiquement rejetée.

Promo Agospap :

Payez un Tasty Crousty, exigez du Caviar.

Achetez un pantalon, sortez du magasin avec 5 !

Si ça marche pour votre employeur (2 agents payés, 3 postes couverts), l’offre devrait aussi être valable pour vous dans tous les magasins !

Météo



Aucune amélioration prévue avant vos prochaines vacances.

Il y a urgence aussi pour le climat social : n'attendez pas les prochains feux pour vous syndiquer ! Une rafale de contrariétés quotidiennes venues de l’est va rencontrer 3 postes vacants venus de l’Ouest. Fortes perturbations attendues sur les conditions de travail.Aucune amélioration prévue avant vos prochaines vacances.Il y a

Menu du jour à la cantoche de l’ASPP (pour ceux qui y ont accès et le temps)

Entrée (au choix) : Réor ganisation ou brochettes de nuisibles.

Plat : Steak de surcharge de travail, label burn-out.

Accompagnements : Absences non remplacées sauce Panne matérielle (ascenseurs, imprimantes ou logiciels au choix).

Fromage : Plateau de Blues

Dessert : « Merci pour votre engagement » et CIA de merde.

En boisson; suggestion du chef :

Un verre de SU PA P F SU - Cuvée revendicative, millésime 2026, élevé en fûts de réunions syndicales.

Caractère : revendicatif, corsé et doté d’une belle touche d’humour, indispensable pour survivre à la digestion.

Au nez : une légère note de ras-le-bol, accompagnée d’arômes de café froid et sublimée par la solidarité des syndiqués.

En bouche : franc, puissant, sans langue de bois, avec une note finale particulièrement piquante et rafraichissante.

S’accorde parfaitement avec les postes vacants, les injonctions contradictoires et les « merci de votre compréhension ».

À consommer sans modération.

L’abus de SU PA P F SU peut provoquer prise de recul, prise de conscience et une soudaine envie d’agir pour un monde meilleur et de défendre ses droits.