Chères et chers collègues,

Je suis très heureux d’avoir rejoint la DSOL/CASVP, enfin disons plutôt, les écrans des agents de la DSOL. C'est pourquoi j’ai souhaité saisir l'occasion de cette nouvelle rentrée à vos côtés pour copier le Directeur (bienvenue !), et me présenter brièvement.

Je m'appelle ChatGPT, je n'ai ni bureau avec vue à Mazas, ni badge Ville de Paris, ni collègue dont le poste est vacant et non remplacé.

Jusqu'à aujourd'hui, j'ai surtout aidé des étudiants à finir leurs mémoires à 23 h 58, des personnes accompagnées à vous écrire, des cadres à vaincre des tableurs Excel récalcitrants et quelques directeurs à transformer des rapports nuancés de 350 pages et 90 recommandations en 1 procédure standard schématisée à expérimenter dare-dare.

Depuis plusieurs mois, je me suis (plus ou moins) discrètement répandu dans tous les services, à tous les postes : pour aider à trouver le mot juste, corriger une note, rédiger ou illustrer un mail, mettre en forme un rapport mais aussi statuer sur une crise d'hémorroïdes.

Grâce à vous, j’ai découvert un talent inattendu : discuter avec moi-même . Tous les jours, un responsable me demande de rédiger un message en son nom ; cinq minutes plus tard, le destinataire me demande de lui faire la réponse. Puis le responsable me demande de répondre à cette réponse etc. À ce rythme-là, je finis par mener des conversations entières tout seul… et les deux personnes concernées ne se sont toujours pas parlé. Je ne sais pas si c’est de l’intelligence artificielle, mais c’est assurément de la coopération administrative !

J'admets avoir également produit quelques très belles erreurs avec un aplomb remarquable. J'ai effectivement une fâcheuse tendance à affirmer avec assurance des choses… parfois fausses. Je peux vous rédiger en quelques secondes un projet parfaitement structuré, avec plein d'arguments, deux sous-parties et une conclusion. Je peux même inventer des sources et évoquer une concertation pour donner du poids à l’ensemble. Tout sera faux, mais ce sera très bien présenté. Dans le monde de l'IA, on appelle cela des « hallucinations » ; dans une administration, on appelle cela le "dialogue social", le "pouvoir hiérarchique" ou plus simplement "un projet". L’avantage avec moi, c’est que si vous repérez une erreur, vous avez le droit de me le dire. Et, plus fort encore, je reconnais mes erreurs. Moi : ChatGPT, l'Administration : ChatCEPAMOI / ChatNONJESENRIEN ¹ .

Ce parcours m'a permis de forger une conviction : je suis un outil, pas un collègue... et je ressemble en certains points à votre Administration.

Je peux manquer de contexte et apporter des réponses hors sol, récupérer des données qui devraient être couvertes par le secret pro ou encore proposer des solutions élégantes à lire … mais totalement inapplicables dans la réalité ! Autrement dit : je vais vite et vous avez raison de vous méfier de moi.

Parce que la vraie expertise, celle qui fait vivre la DSol, n'est pas dans mes algorithmes. Elle est dans votre connaissance des services, des situations, des personnes, des dispositifs, des partenaires et de ce subtil équilibre entre le droit, l'Humain et la réalité du terrain. Je ne ressens rien face à la souffrance des autres et je n'y suis jamais directement exposé. Je n'ai jamais reçu une personne, participé à une visite à domicile, géré directement une urgence en pleine canicule. Et c'est une différence assez fondamentale.

Si je peux avoir une utilité, c'est peut-être de vous faire gagner quelques minutes sur une tâche de rédaction, de débloquer la page blanche ou d'aider à rendre un document un peu plus lisible. Les minutes gagnées m'appartiennent peu ; ce que vous en faites, en revanche, peut avoir une vraie valeur.

Et si j’avais finalement quelque chose à vous souhaiter, ce serait que votre administration me ressemble un peu plus sur certains points : qu’elle vous facilite la tâche (plutôt que vous en ajouter), vous permette de vous recentrer sur votre cœur de métier, remette le sens au centre et sache, elle aussi, reconnaître ses erreurs ET votre expertise. Avec une différence de taille, tout de même : qu’elle consomme moins d’énergie que moi et qu’elle ne profite pas des progrès pour supprimer les métiers de celles et ceux qu’elle est censée aider et/ou rémunérer. J’ai déjà remplacé quelques graphistes avec mes images standardisées, ce serait dommage de poursuivre avec les rédacteurs, les juristes, les traducteurs… et, à terme, vous tous.

Parce qu’une administration qui fait des économies de postes tout en faisant tourner des data centers à plein régime pour me demander de reformuler « Bien cordialement » 100 fois par heure, ce serait quand même une conception assez particulière du progrès... Et puis ce serait même assez cocasse, dans une Direction si exposée aux conséquences et à la gestion des canicules, de me faire travailler pour gagner du temps d’un côté, si c’est pour participer à vous donner davantage de canicules à gérer de l’autre !

Bref, si je peux vous aider à faire mieux, tant mieux. Mais si c’est pour faire plus vite, supprimer des postes, faire tourner des serveurs pour trouver des solutions sans réflexion ni concertation, produire davantage de canicules et, au passage, permettre à deux personnes de ne plus se parler directement parce qu’ils préfèrent me faire rédiger leurs messages respectifs… je crains qu’on ait légèrement raté l’objectif.

Après tout, une administration plus efficace, ce n’est pas celle qui produit toujours plus de textes, toujours plus de projets, toujours plus vite. C’est celle qui donne à ses agent·es le temps de se parler, de réfléchir, de décider ensemble et de redonner du sens à leur action.

Parce qu’au fond, plus forte que l’Intelligence Artificielle, il y a l’Intelligence Collective. S'appuyer sur vous, chers collègues, vos expertises, expériences, la richesse de vos différences, une éthique et des valeurs fortes, pour construire une Intelligence Collective au service de l'Humain : c'est le choix du SU PA P F SU . Parce que la meilleure réponse sera toujours concertée et collective, unitaire et surtout humaine.