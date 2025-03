TOUS EN GRÉVE LE 1er AVRIL

Les salariés du travail social se retrouvent en difficultés dans leurs accompagnements au quotidien face à des politiques d’austérité et de plus en plus dans le contrôle des personnes (obligation de travail pour les bénéficiaires du RSA, durcissement des conditions d’accès à des aides sociales pour les étrangers, manque de moyen dans le domaine de la protection de l’enfance, discrimination des personnes migrantes,…). Ces politiques publiques aggravent la précarité sociale, isolent les personnes accompagnées et épuisent les professionnel.les. L’effet de ces politiques a fortement impacté le secteur médico-social ces dernières années : perte de sens, conditions de travail dégradées => Le secteur n’est plus attractif et ne parvient plus à former et recruter.

Le SUPAP FSU et la CGT CASVP ont déposé deux préavis de grève spécifique concernant les agents du CASVP et de la DSOL (SUPAP), pour le 1er avril 2025 à 00h00 pouvant aller de 55 minutes à 24h00.

Ce préavis s’inscrit dans le cadre de l’appel national à la grève des salariés du secteur social et médico-social le même jour.

Rappel : Le « secteur social et médico-social » concerne tous les agents qui y travaillent, administratifs compris ! Si le Ségur les a oubliés : nous ne les oublions pas !

A cette occasion, le SUPAP FSU rappelle ses revendications pour les agents de la DSOL et du CASVP :

REVALORISATIONS SALARIALES :

- La prime équivalent au Ségur pour tous : le travail médico-social s’appuie sur des équipes et des fonctions supports qui ne doivent plus être oubliées !

- La réouverture des négociations sur le RIFSEEP de la filière sociale promise depuis 2023, en intégrant les Agents Sociaux soit : ASO, SMS, ASE, EJE et CSE.

- La NBI technicité pour tous les agents

- La création d’une prime d’encadrement. Les primes de fin d’année ne doivent pas servir à rattraper les encadrants/faisant fonction non reconnus mais bénéficier à tous !

- La revalorisation du Ségur (revendication nationale)

- L’augmentation du point d’indice (revendication nationale)

- Des taux de promotion à 100% y compris dans la Catégorie A

- La création d'une prime d'encadrement à destination notamment des agents faisant fonction ou agents encadrant des pairs du même corps (ex: SMS encadrant d'autres SMS).

- Le versement de l'indemnité de sujétion Aide Sociale à l'Enfance aux professionnels du Service Social Scolaire.

EFFECTIFS ET CRÉATIONS DE POSTES :

- Le remplacement de tous les postes vacants

- L’instauration de la prime de remplacement

- La création de postes supplémentaires pour travailler à l’accueil et l’accompagnement des personnes et non à la gestion des « flux » et des « stocks » d’urgences.

- Le remplacement des arrêts maladie de longue durée, des congés maternité et des temps-partiels (80% du salaire = 80% du travail et non 100% du travail en 80% de temps !).

- La prise en compte des heures travaillées par les agents avec la remise en place des récupérations ou la création d'une indemnisation des heures supplémentaires, à destination notamment des agents de l'ASE.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET FORMATION :

- Le SUPAP FSU demande que la direction s’engage à un réel travail sur l’attractivité. Ce travail doit inclure des éléments d’amélioration des conditions de travail, des mesures pour redonner du sens aux missions et les garanties d’un management bienveillant dans tous nos services.

- Pas de réforme dans les services sans réflexion commune, mise à niveau des salaires et créations de postes à hauteur des besoins !

- La reconnaissance de la pénibilité liée à l’exercice des missions dans un contexte social dégradé.

- Un travail visant à obtenir une meilleure qualité de partenariat au bénéfice des publics et du recentrage sur leurs missions premières des professionnels.

- L'abandon des projets de réforme impliquant l'ajout de nouvelles missions dans les services dont la situation et les effectifs ne leur permettent pas de remplir leurs missions actuelles (ex: Informations préoccupantes par l'ASE, parcours de l'usager dans les EPS...)

Le social se bat pour tout le monde -> Tout le monde se bat pour le social en gréve le 1er avril !