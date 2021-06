Les poules volantes sont au service social scolaire

Il y a du neuf au service social scolaire !

Les assistantes sociales scolaires ont récemment été informées, très officiellement par Mme POTAPOV, qu’elles étaient désormais un « pool ».

Traduction : La direction considère que l’ensemble des assistantes sociales scolaires forment un seul et même « pool » mobilisable sur l’ensemble de Paris pour combler les « trous ».

Questions existentielles :

Le pass navigo va-t-il être remboursé à 100% ou la DASES va-t-elle payer l’abonnement V-MAX de chez Vélib’ ?

Cristina accepte-t-elle le cumul « robette estivale » + Air Max (talons proscrits pour courir dans toute la Capitale).

Question subsidiaire :

Les Assistantes sociales scolaires sont-elles prises pour des quiches ? Des quiches en poule ? De la quiche à la poule ? Vous avez 3 heures !

Sinon, pour être plus légers (Nicolas / private joke):

Quel est ce vent de folie qui souffle à Paris et conduit à faire-tout-et-n’importe-nawak pour combler les postes vacants ? Faut-il, plutôt que RECRUTER, oublier tous les principes de base et ne se soucier que de faire « vitrine », faire le taff sur le papier mais le faire mal dans les faits !

Désormais, en cas de vacance de poste dans un arrondissement, les assistantes sociales scolaires d’un autre seront mobilisées pour réaliser les informations préoccupantes des collègues absentes ! Elles ne connaissent pas les travailleurs sociaux du secteur, l’école, les élèves, l’équipe éducative et autres partenaires du territoire ? On s’en fout, l’important c’est qu’il y ait quelqu’un pour participer à l’évaluation : même si ce quelqu’un a rien à voir avec la choucroute !

Ca a beau être des poules, ça remue un peu nos collègues !

Quel intérêt pour les familles de voir débarquer, sur un temps limité, une inconnue qui évalue-et-puis-s’en-va sans laisser d’adresse, sans participer à la vigilance de mise par la suite ?

Quel intérêt pour les co-évaluateurs (les travailleurs sociaux du service social de proximité) de construire une évaluation avec un collègue temporaire, qui ne participera à rien par la suite, avec qui aucun lien partenarial n’est à construire ?

Quel intérêt pour la prévention et la protection de l’enfance, que ces interventions ponctuelles, de fortune ? Pour rappel, tout le sens de l’intervention des travailleurs sociaux scolaire repose sur leur proximité avec le territoire : les partenaires, les écoles, les familles, les travailleurs sociaux du secteur et l’équipe éducative locale. Faire des scolaires des « poules », c’est en bref, renoncer à la prévention !

Et ce renoncement s’inscrit plus largement dans un je-m’en-foutisme effrayant de nos responsables et élus vis-à-vis du travail social et de son public, en période de crise !

Aujourd’hui nombre d’administrations et services se sont mis en mode protection/démission, laissant les gens dans la merde se tourner vers les rares services disponibles. Et là c’est le serpent qui se mord la queue en jouant à la patate chaude: il manque des postes partout et tout le monde passe plus de temps à essayer d’y palier qu’à faire ses missions et servir le public !

Avec des conditions de travail acceptables, la Ville n’aurait pas autant de difficultés à RECRUTER et pourvoir ses postes vacants !

Avec une politique volontariste en faveur du social et de la Protection de l’enfance, nos assistantes sociales scolaires resteraient des acteurs majeurs de la prévention et de la protection de l’enfance sur leur territoire et pas seulement des POULES.