Semaine de ouf 2: Le retour !

Après la réouverture des bars (et des salles de sport), l’arrivée du printemps, et le nouveau couvre-feu-qu’on-est-à-deux-doigts-d’avoir-la-permission-de-minuit…

On recommence la Java ! Rien de tel qu’une bonne marche festive pour se remettre des folles soirées parisiennes !

La semaine noire est de retour (et c’est mieux que les soldes ou la re-sortie des chaussures LIDL!).

Au programme :

- Le 15 juin : Rendez-vous à Paris(Bercy) de 12 à 14h pour le rassemblement des fonctionnaires de la territoriale, pour demander du salaire, de la reconnaissance (bordel !) et contre la loi de transformation de la fonction publique (la-même-qui-dit-que-vous-devez-bosser-plus-pour-pas-plus)

- Le 15 juin matin : Rendez-vous en réunion d’information syndicale pour les sections du 12 et 15ème arrondissement : on discute projets de service (beurk), temps de travail et « pitis problèmes managériaux ».

- Le 18 juin : Manifestation festive au départ de la Mairie du Xème à 9h30 vers l’hôtel de Ville à l’appel du Général des fumeurs de l’intersyndicale « Pas une minute de plus » : pour défendre nos congés ET nos rythmes de travail.

- Le 19 juin : C’est l’anniversaire de la patronne (Mme Anne H.) : opération décoration, écriture et envoi de petites cartes de vœux personnalisées (vous pouvez lui souhaiter qu’elle applique le programme « de gauche » qu’elle porte dans les médias à destination de ses électeurs… dans sa propre collectivité !).

ON Y VA !

On reste pas à râler derrière son écran.

On rejoint les collègues pour se défouler, chanter et PESER dans les décisions prises pour nous, qui s’attaquent à nos acquis !

PAS UNE MINUTE DE PLUS – PAS UN COLLEGUE DE MOINS !

@MANU :

HEY MANU, TU DESCENDS ?

@DOUDOU

BAH DOUDOU ? ON TE VOIT PLUS EN MANIF ?

@KARAMAZOFF

ET ALORS QUE REVOILA LA SOUS-PREFETE SEMAINE NOIRE !

@MANUs, @DOUDOUs @SERGE KARAMAZOVs: